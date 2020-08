Tätlicher Angriff Schwelender Nachbarschaftsstreit ruft die Polizei auf den Plan

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 20. August, gegen 20.10 Uhr, gerieten im Rahmen eines schon länger andauernden Nachbarschaftsstreites zwei 48- und 76-jährige Frauen in Siegenburg in der Schneidergasse derart in Streit, dass die 48-Jährige ihre Kontrahentin an der Schulter packte und festhielt.