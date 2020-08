Weil er warten sollte Höchstzahl der erlaubten Kundenzahl war erreicht – Unbekannter beleidigt Filialleiterin

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 20. August, gegen 11.30 Uhr, wollte ein circa 30-jähriger Mann, der bayerische Mundart sprach, ein Warengeschäft in der Regensburger Straße in Mainburg betreten. Als er von der 20-jährigen Filialleiterin ordnungsgemäß darauf aufmerksam gemacht worden war, dass momentan die Höchstzahl der erlaubten Kundenzahl erreicht und sein sofortiger Besuch nicht möglich sei, wurde er verbal ausfallend und beleidigend.