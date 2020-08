Zeugen gesucht Alkoholisierter Rollerfahrer flüchtete nach Verkehrsunfall

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstagabend, 20. August, ereignete sich in Kelheim am Rennweg eine Verkehrsunfallflucht, bei der Fahndung nach dem flüchtigen Rollerfahrer konnte ein alkoholisierter Beschuldigter ermittelt werden.