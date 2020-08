In Ingolstadt Donauschwimmer löst Rettungseinsatz aus

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Eine 24-jährige Studentin wurde am Mittwochvormittag., 19. August, 9.05 Uhr, auf einen etwa 60-jährigen Mann aufmerksam, der nur mit kurzer Hose bekleidet an der Schillerbrücke in die Donau stieg. Die Frau hatte den Eindruck, dass der Mann sofort in die Flussmitte abgetrieben worden wäre. Als sie ihn kurz darauf aus den Augen verlor, ging sie deshalb von einem Unglücksfall aus und wählte den Notruf.