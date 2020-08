Ohne Fahrerlaubnis Vier Personen in Wohnwagengespann mit zwei Sitzplätzen sind zwei zu viel

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, wurde der PI Mainburg ein Wohnwagengespann gemeldet, in dessen Pkw vier Personen befördert werden, aber nur zwei Sitzplätze vorhanden sind. Das Fahrzeug wurde an der Anschlussstelle Mainburg in Fahrtrichtung München angehalten und kontrolliert.