Sachbeschädigung Unbekannter schlägt Fensterscheibe am Bahnhofsgebäude in Saal ein

Am Mittwoch, 19. August, gegen 16.40 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter eine Glasscheibe an dem Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße in Saal an der Donau eingeschlagen.