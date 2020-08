Unfall in Ingolstadt Kradfahrer beim Linksabbiegen übersehen – 58-Jähriger leicht verletzt

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, 10 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Ingolstadt die Klein-Salvator-Straße (Kreisstraße IN18) von der Münchener Straße kommend mit seinem Pkw. Er wollte an der Einmündung zur Klein-Salvator-Straße nach links in diese abbiegen. Ihm entgegen kam ein 58-Jähriger, ebenfalls aus Ingolstadt, auf seinem Motorrad, als es zum Unfall kam,