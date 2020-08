Unfall 54-jährige Motorrad-Fahrerin stürzt alleinbeteiligt und erleidet diverse Prellungen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Eine 54-jährige Frau aus dem Landkreis Pfaffenhofen fuhr am Dienstag, 18. August, um 18.40 Uhr, mit ihrem Motorrad von Oberlauterbach in Richtung Wolnzach. In einer S-Kurve kam sie ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.