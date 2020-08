Hinweise erbeten Einbruchsversuch in Apotheke in Reichertshofen

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf 18. August, in der Zeit von 18.35 Uhr bis 7.50 Uhr, in die Apotheke in der Herrnstraße in Reichertshofen einzudringen.