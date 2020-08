Unfall in Mainburg Pkw-Fahrer wird von der Sonne geblendet und übersieht Radfahrer – Radfahrer leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 17. August, fuhr gegen 19.45 Uhr ein 44-jähriger Geißenfelder mit seinem Pkw auf der Kreisstraße KEH31 bei Mainburg in Richtung Ebrantshausen. Zur gleichen Zeit befuhr auch ein 35-jähriger Elsendorfer mit seinem Fahrrad die Straße in gleicher Richtung.