Mit spitzem Gegenstand Unbekannter zersticht Reifen eines geparkten Pkws

Foto: uh

Am Montag, 17. August, gegen 0.30 Uhr, wurden in Kelheim in der Storchenstraße von einem parkenden grauen Pkw der Marke VW, Typ T5, die beiden linken Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen.