Zeugen gesucht Streitigkeit zwischen Familien eskaliert – Familienvater setzt Pfefferspray ein

Ein heftiger Streit in der Regensburger Straße in Ingolstadt zwischen zwei Familien löste am Montagabend, 17. August, um 21.55 Uhr, einen größeren Einsatz der Ingolstädter Polizei aus. Der Auslöser und der genaue Hergang der Auseinandersetzung sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungsarbeit.