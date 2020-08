10.000 Euro Schaden Wespenstich löst Auffahrunfall aus − eine Person leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Eine 35-Jährige aus Vohburg an der Donau befuhr am Sonntag, 16. August, um 12.10 Uhr, in Geisenfeld mit ihrem Kia die Staatsstraße 2232 in südliche Richtung. Nach der Überführung über die Bundesstraße B16 bog sie nach links in Richtung Ortsteil Ilmendorf ab. Ihr folgte ein 39-Jähriger aus Aschaffenburg mit seinem Audi.