Vermutlich technischer Defekt Scheune in Rohr in Niederbayern brennt vollständig nieder

Foto: PI Mainburg

Am Montag, 17. August, geriet gegen 10.30 Uhr, die Scheune eines landwirtschaftlichen Anwesens in Högetsing bei Rohr in Niederbayern in Brand. Das etwa 10 mal 8 Meter große Gebäude, in dem Holz und Kleingeräte gelagert waren, brannte vollständig ab. Eine angrenzende Garage wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.