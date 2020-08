Zeugen gesucht 32-Jähriger kassiert Faustschläge – Täter flüchtet

Foto: 123rf.com

Am frühen Sonntagmorgen, 16. August, kam es in der Ingolstädter Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Dem Ingolstädter wurden im Bereich der Milchstraße Ecke „Am Stein“ von einem anderen Mann offenbar grundlos Faustschläge in das Gesicht verpasst, wodurch er hier Verletzungen erlitt und zur Behandlung in ein Ingolstädter Krankenhaus gebracht werden musste.