B299 war gesperrt Unfall in Siegenburg – Motorradfahrer wird mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 16. August, ereignete sich gegen 15 Uhr in Siegenburg ein Unfall mit Personenschaden. Ein 37-jähriger Motorradfahrer fuhr auf der Bundesstraße B299 in Richtung Landshut, auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn A93 fuhr er von hinten auf einen Pkw auf.