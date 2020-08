Auseinandersetzung Streit am Viktualienmarkt in Ingolstadt – Faustschlag ins Gesicht als Revanche für Kopfstoß

Am Freitag, 14. August, um circa 22.10 Uhr, kam es am Viktualienmarkt in Ingolstadt zu einem Streit zwischen einem 35-Jährigen und einem 37-Jährigen. Im Verlauf dessen kam es durch den 37-Jährigen zu einem Kopfstoß gegen seinen Kontrahenten. Dieser revanchierte sich mit einem Faustschlag ins Gesicht und flüchtete daraufhin.