Weitere Zeugen gesucht Unbekannter tritt 27-Jährigen am Boden gegen den Kopf

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

In Ingolstadt in der Theresienstraße auf Höhe der Hausnummer 14 kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 14. auf 15. August, gegen circa 3.49 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Ingolstädter und einer bislang unbekannten männlichen Person.