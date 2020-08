Geldbuße droht Kontrolle in der Abensberger Tuning-Szene – die Polizei zieht drei Fahrzeuge aus dem Verkehr

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 15. August, führten drei Beamte in den Abendstunden schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen im Bereich der Tuning-Szene in Abensberg durch. Dabei wurde eine Vielzahl von Fahrzeugen „unter die Lupe“ genommen.