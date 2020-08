In einem Kieswerk bei Engelbrechtsmünster wurde in der Zeit von Dienstag, 11. August, 17 Uhr, bis Donnerstag, 13. August, 8 Uhr, der Tank einer Siebmaschine aufgebrochen, hierbei wurde die komplette Schließvorrichtung demoliert.

Geisenfeld. Der offen stehende Tank und das Fehlen des Kraftstoffes wurde von Mitarbeitern Donnerstagfrüh festgestellt, es wurde circa 190 Liter Diesel entwendet. In unmittelbar Nähe der Siebmaschine konnten Reifenspuren festgestellt werden.

Es ist zu vermuten, dass es sich um die gleichen Tätern handelt, die sich in der Nacht vom 11. auf den 12. August in einer Kiesgrube bei Schillwitzried an einem Radlader sowie einer Bauhütte zu schaffen gemacht haben.