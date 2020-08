Die Polizei ermittelt Einbruchsversuch in Ingolstädter Museum – 38-Jähriger festgenommen

Am Donnerstagabend, 13. August, brach ein 38-Jähriger in ein Museum in der Ingolstädter Tränktorstraße ein und löste einen Alarm aus. Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt konnten den Mann noch im direkten Umfeld des Objekts festnehmen.