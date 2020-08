Polizei bittet um Hinweise Verliebter Unbekannter besprüht die Mauer des Finanzamtes in Kelheim mit einem Herz

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 12. August, 17 Uhr, bis Donnerstag, 13. August, 7 Uhr, hat ein bisher unbekannter Täter die Hausmauer des Finanzamtes in der Klosterstraße in Kelheim mit Graffiti besprüht.