Die Polizei musste eingreifen Vier Jugendliche in Lebensgefahr – zu nahe am Bahnsteig herumgeturnt

In erhebliche Gefahr haben sich vier Jugendliche am Donnerstagabend, 13. August, am Bahnhof Baar-Ebenhausen gebracht. Die Vier alberten in unmittelbarer Nähe zur Bahnsteigkante herum.