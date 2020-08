Hinweise erbeten Unbekanntes Fahrzeug verliert Saugschlauch – drei Pkw und ein Lkw beschädigt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, gegen 14.55 Uhr, verlor ein unbekanntes Fahrzeug auf der Bundesstraße B15 neu bei Schierling in Richtung Rosenheim einen Saugschlauch von 1,5 Meter Länge. Über diesen fuhren drei Pkw sowie ein Lkw und zogen sich jeweils einen nicht unerheblichen Schaden an ihren Fahrzeugen zu.