In Wassernot geraten Berufsfeuerwehr Ingolstadt und Wasserwacht retten Person aus der Donau

Foto: Ursula Hildebrand

Am Freitag, 14. August, um 3.07 Uhr, wurden die Berufsfeuerwehr Ingolstadt, die Freiwillige Feuerwehr Mailing und der Inspektionsdienst der Berufsfeuerwehr mit dem Einsatzstichwort „Person in Donau in Wassernot“ alarmiert.