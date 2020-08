Hinweise erbeten Grüngut und Bauschutt illegal entsorgt – Wasserschutzpolizei Beilngries ermittelt

Die Wasserschutzpolizei Beilngries ermittelt wegen unerlaubter Entsorgung von Grüngut und Bauschutt. Um Hinweise wird gebeten.

Beilngries/Appertshofen/Denkendorf. In letzter Zeit wurden in Beilngries bereits mehrfach an einem Waldrand zwischen Aschbuch und Eglofsdorf Grüngutabfälle unerlaubt entsorgt. Die Abfälle reichen von Rasenschnitt, Baumschnitt bis hin zu Sägespäne.

In Appertshofen wurden in den letzten Wochen circa 20 Pkw-Anhänger mit Bauschutt auf einer Wiese zwischen Autobahn und Bahnlinie südlich der Bettbrunner Straße entsorgt.

Über das letzte Wochenende wurde in Denkendorf in einem Waldstück nahe des Pendlerparkplatzes am Kreisverkehr ein Pkw-Anhänger voll auffälliger Ziegelsteine entsorgt.

Die Wasserschutzpolizei Beilngries hat Ermittlungen aufgrund von Ordnungswidrigkeiten aufgenommen und erbittet sich Hinweise unter der Telefonnummer 08461/ 6403150.