Polizei ermittelt Unfallflucht in Vohburg – vermutlich betrunkener Pkw-Fahrer entfernt sich vor Eintreffen der Polizei

Foto: Hoppe/123rf.com

Ein Zeuge meldete der Polizei am Mittwoch, 12. August, um 20.30 Uhr, einen vermutlichen betrunkenen Autofahrer. Dieser soll zu seinem Auto am Parkplatz am Warmbad in der Paarstraße in Vohburg getorkelt und dann beim Ausparken an einen geparktes Auto angefahren sein.