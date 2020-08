Hinweise erbeten Unbekannter besprüht BMW, Stromkasten und Wand mit schwarzer Farbe

Foto: Ints Vikmanis/123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Zeit von Dienstag, 11. August, 14.30 Uhr, bis Mittwoch, 12. August, 5.40 Uhr, einen in der Forstamtstraße in Geisenfeld abgestellten silberfarbenen BMW mit schwarzer Farbe an der Fahrerseite.