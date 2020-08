Die Polizei ermittelt Plakatwand mit einer Armbrust beschossen

Eine Plakatwand am Bahnhof Neuburg an der Donau haben bisher unbekannte Täter mit einer Armbrust beschossen. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Neuburg an der Donau. Der Fahrdienstleiter des Bahnhofs Neuburg an der Donau informierte die Ingolstädter Bundespolizei darüber, dass die Plakatwand auf Gleis 3 mit einer Armbrust beschossen wurde. Nach dem Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass die Plakatwand am Bahnsteig mit vier Bolzen beschossen wurde. Die Pfeile mit Stahlspitze waren bereits am Morgen durch einen Mitarbeiter einer Werbefirma, der das Plakat erneuerte, entfernt worden. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Geschosse vermutlich mittels einer Pistolenarmbrust von den unbekannten Tätern verschossen wurden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/ 99331860 zu melden.