Die Polizei ermittelt Parkendes Auto angefahren und abgehauen – Zeuge merkt sich Kennzeichen

Am Mittwochvormittag, 12. August, ereignete sich in Neustadt an der Donau eine Verkehrsunfallflucht am Parkplatz eines Verbrauchermarktes, ein Zeuge konnte die Unfallflucht beobachten.