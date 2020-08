Unfall bei Lenting Pkw beim Abbiegen übersehen – zwei Leichtverletzte

Am Mittwoch, 12. August, gegen 6.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Ingolstadt die Bahnhofstraße von Lenting kommend in Richtung Kösching. Auf Höhe der Einfahrt zu einem dortigen Firmengelände wollte er nach links in dieses abbiegen. Ihm entgegen kam ein 27-Jähriger, ebenfalls aus Ingolstadt, mit seinem Pkw.