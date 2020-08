Unfall bei Langquaid 26-Jähriger übersieht beim Abbiegen entgegenkommenden Pkw

Foto: Feuerwehr Langquaid

Am Dienstag, 11. August, gegen 5.30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Schierlinger mit seinem Pkw die Staatsstraße 2144 in Fahrtrichtung Abensberg. An der Einmündung zur Staatsstraße 2143 beabsichtigte er nach links in Richtung Sandsbach abzubiegen, als es zum Unfall kam.