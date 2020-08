Unfall in Ingolstadt Zusammenstoß im Kreuzungsbereich – drei Personen zum Teil schwer verletzt

Am Dienstag, 11. August, gegen 13.30 Uhr, befuhr eine 24-jährige Ingolstädterin die Schrobenhausener Straße in Ingolstadt in nördlicher Richtung und wollte an der Kreuzung zur Berliner Straße nach links in diese einbiegen. Ihr entgegen kam ein 81-Jähriger aus Schrobenhausen. Auf dem Beifahrersitz saß die 79-jährige Ehefrau.