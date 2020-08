Unfall bei Elsendorf Am Steuer eingeschlafen – 30-Jähriger gerät auf der A93 in die Leitplanke

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 11. August, befuhr ein 30-jähriger Teublitzer gegen 15 Uhr mit seinem Pkw die Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg. Kurz vor der Anschlussstelle Elsendorf fiel der Mann eigenen Angaben zufolge in einen Sekundenschlaf und geriet dadurch in seiner Fahrtrichtung immer weiter nach rechts, bis er letztlich mit der Leitplanke kollidierte.