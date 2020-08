6.000 Euro Schaden Heuballenpresse gerät in Brand – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 11. August, gegen 11.30 Uhr, geriet in Kinding auf einem Acker zwischen der Kratzmühle und Unteremmendorf eine Heuballenpresse in Brand. Das Feuer breitete sich schnell auf dem bereits abgeernteten Feld aus, sodass circa 2 Hektar des Feldes abbrannten.