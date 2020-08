Unfall Radfahrerin missachtet Vorfahrt und wird mittelschwer verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 10. August, gegen 9.30 Uhr, kam es in Großmehring an der Einmündung der Prinz-Karl-Straße zur Staatsstraße 2335 zu einem Zusammenstoß zwischen einer 70-jährigen Radfahrerin aus dem Bereich Ingolstadt und einem 17-jährigen Kradfahrer aus dem Bereich Geisenfeld.