Eigentümer gesucht Fahrraddieb in Ingolstadt auf frischer Tat ertappt

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Ein aufmerksamer Anwohner konnte am frühen Dienstagmorgen, 11. August, gegen 1.45 Uhr, beobachten, wie sich ein Mann gerade an einem Fahrrad zu schaffen machte. Das Fahrrad war in der Schwäblstraße in Ingolstadt auf Höhe der Hausnummer 5 abgestellt.