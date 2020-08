Hinweise erbeten Unbekannter fährt Kabelverteilerschrank in Rohr in Niederbayern an

Im Zeitraum vom 1. Juli bis zum 3. August fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rohr in Niederbayern in der Regensburger Straße auf Höhe der Hausnummer 1 gegen einen Kabelverteilerschrank der Firma Bayernwerk. Rohr in Niederbayern. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Hinweise dazu nimmt die Polizei Mainburg entgegen.