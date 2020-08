25.000 Euro Schaden Kleintransporter-Fahrer übersieht stockenden Verkehr und fährt auf Pkw auf – drei Personen verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 10. August, gegen 10.50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn A93 in Fahrtrichtung Regensburg zwischen dem Autobahndreieck Saalhaupt und der Anschlussstelle Bad Abbach ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Kleintransporter-Fahrer übersah den stockenden Verkehr in Fahrtrichtung Regensburg.