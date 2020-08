Ausgebrannt Pkw gerät aufgrund eines technischen Defektes in Brand

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Montag, 10. August, gegen 9.15 Uhr, befuhr ein 50-Jähriger aus Neustadt an der Donau mit seinem Pkw die Staatsstraße 2233 bei Kelheim. Unmittelbar vor dem Ortsschild der Stadt Kelheim hielt er mit seinem Fahrzeug neben dem rechten Fahrbahnrand an, weil dieses aus dem Motorraum rauchte.