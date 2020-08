Wochenende Viel los in der Ingolstädter Innenstadt und an den Badeseen – einige Verstöße und Einsätze

Das schöne Wetter lockte am vergangenen Wochenende, 8. und 9. August, viele Menschenin Ingolstadt nach draußen. Besonders an den Badeseen herrschte großer Andrang. Während die Mehrzahl der Bürgerinnen und Bürger auf die Einhaltung der Corona-Regeln achtete, kam es durch einige Uneinsichtige zu Verstößen gegen die geltenden Vorschriften.

Ingolstadt. Die Polizeiinspektion Ingolstadt weist in diesem Zusammenhang insbesondere darauf hin, dass Feiern und Grillen auf öffentlichen Plätzen und Anlagen verboten sind – und zwar unabhängig von der Zahl der teilnehmenden Personen. Grillen im privaten Garten ist hingegen erlaubt.

Auch im innerstädtischen Bereich war eine Vielzahl an Personen unterwegs. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 1.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor dem „Hunters“. Fünf bislang unbekannte Täter warfen hierbei einen Stuhl herum, schlugen einen 25-Jährigen und sprühten Tierabwehrspray in sein Gesicht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Sachdienliche Hinweis zum Vorfall nimmt die Polizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/ 93432222 entgegen.

Kurze Zeit später wurden die Beamten zu einer Schlägerei vor einer weiteren Gaststätte gerufen und begegneten hier einer großen Zahl Feiernder in aggressiver Grundstimmung. In und um die Gaststätte wurden die Vorgaben des Infektionsschutzes missachtet. Eine Anzeigenerstattung gegen den Betreiber der Gaststätte wird daher geprüft. Nach ersten Ermittlungen vor Ort konnte eruiert werden, dass unbekannte Täter einem 31-Jährigen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen hatten. Der Geschädigte der Tat leistete während der Aufnahme des Vorfalls Widerstand gegen die Polizeibeamten. Es wurde daher nicht nur ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu seinem Nachteil eingeleitet, sondern auch er muss sich nun wegen Widerstands und Körperverletzung verantworten. In den frühen Morgenstunden wurde schließlich festgestellt, dass eine Gaststätte ordnungswidrig während der Sperrstunde Gäste bewirtete.

Vor dem Hintergrund der sowohl deutschlandweit als auch regional steigenden Fallzahlen wird die Polizei Ingolstadt in Zusammenarbeit mit der Stadt Ingolstadt am kommenden Wochenende verstärkte Kontrollen durchführen, um die Einhaltung der Corona-Regeln zu überwachen. Wer sich zu einer bestimmten Fragestellung unsicher ist, findet die stets aktuellen bayerischen Regelungen im Internet unter www.corona-katastrophenschutz.bayern.de.