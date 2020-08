20.000 Euro Schaden Auffahrunfall bei Wolnzach mit einer leicht verletzten Person

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 23-Jährige aus dem Landkreis Roth wollte am Sonntag, 9. August, um 13.15 Uhr, mit ihrem Skoda in Wolnzach von der Staatsstraße 2232 nach links in Richtung Auhöfe abbiegen. Dies erkannte eine 65-Jährige aus dem Landkreis Pfaffenhofen zu spät und fuhr mit ihrem Mazda auf den Skoda der 23-Jährigen auf.