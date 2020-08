Unsichere Fahrweise Mit 1,6 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 9. August, gegen 6.15 Uhr, fiel einer Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt in der Hebbelstraße in Ingolstadt ein 26-Jähriger auf einem Elektrokleinstfahrzeug auf, der eine äußerst unsichere Fahrweise an den Tag legte.