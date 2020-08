Böse Überraschung Dreister Dieb klaut voll beladenen Anhänger – Ehepaar wollte damit in den Urlaub fahren

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Samstag, 8. August, 21 Uhr, bis Sonntag, 9. August, 6 Uhr, kam es in Peising in Bad Abbach im Westergrund 10 zu einem Diebstahl eines Pkw-Anhängers. Der Anhänger war bereits voll beladen an den Pkw des geschädigten Ehepaars angekuppelt.