Anzeige erstattet Reger Betrieb in den frühen Morgenstunden in einer Bar in der Ingolstädter Innenstadt

Foto: 123rf.com In den frühen Morgenstunden des Sonntagsmorgens, 9. August, zwischen 4.12 Uhr und 5.05 Uhr, konnte durch Polizeibeamte im Innenstadtbereich von Ingolstadt festgestellt werden, dass in einer Bar in der Theresienstraße sowohl im Außen- als auch im Innenbereich noch reger Betrieb herrscht. Ingolstadt. Hierbei wurden durch Gäste an Tischen sitzend Getränke konsumiert. Der Betreiber wurde angewiesen, den Betrieb umgehend einzustellen. Eine Genehmigung konnte nicht vorgezeigt werden. Der Betreiber muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige unter anderem nach dem Gaststättengesetz rechnen.