Die Polizei sucht Zeugen Einbrecher gehen Tresor an und erbeuten mehrere tausend Euro

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 5. August, 18.15 Uhr, bis Donnerstag, 6. August, 7.08 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Autohaus in der Lengfelder Straße in Teugn ein. Sie erbeuteten aus einem Tresor einen fünfstelligen Betrag.