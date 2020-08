Die Polizei ermittelt Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 6. August, gegen 21.15 Uhr, kehrte ein 51-jähriger Kelheimer zu seinem am Bahnhof Saal abgestellten Fahrrad zurück. Dabei bemerkte er, dass sich gerade ein junger Mann an seinem Rad zu schaffen macht und mit diesem wegfahren wollte.