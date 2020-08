Crash in Kelheim Wer hatte hier Grün?

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 7. August, gegen 13.35 Uhr, befuhr in Kelheim ein 41-jähriger Mann aus dem Landkreis Kelheim die Osttangente in Richtung Einkaufszentrum. Zur selben Zeit wollte an der Kreuzung zur Kelheimwinzerstraße ein 55-jähriger Mann von der Gegenfahrbahn aus in die Kelheimwinzerstraße einbiegen, als es zum Unfall kam.