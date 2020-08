Einsatz in Neustadt Vermisster 52-Jähriger nach längerer Suche aufgefunden

Am Donnerstag, 6. August, gegen 13.05 Uhr, wurde bei der PI Kelheim ein 52-jähriger Mann aus Neustadt an der Donau als vermisst gemeldet.

Neustadt an der Donau. Der Mann gab gegenüber einer Bekannten an, dass er aufgrund privater Probleme nicht mehr leben wolle, im Bereich der Donau unterwegs sei und verschiedenste Tabletten und Alkohol eingenommen habe. Die PI Kelheim nahm die Ankündigung ernst und stufte die Angaben als glaubhaft ein.

Es wurden sofort sämtliche Rettungsdienste alarmiert. Die folgende Absuche der beiden Donauufer nahm mehrere Stunden in Anspruch, da das Gelände schwer zugänglich und schwer einzusehen war. Letztendlich konnte der Gesuchte lebend am Donauufer im Raum Bad Gögging angetroffen werden. Er befand sich in einem psychisch und gesundheitlich (durch die Einnahme der Tabletten) angeschlagenen Zustand. Eine medizinische Versorgung war dringend geboten. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert und befindet sich derzeit noch nicht wieder außer Lebensgefahr.

Bei dem Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Neustadt und den umliegenden Gemeinden mit starken Kräften eingesetzt. Zudem waren mehrere Mann vom BRK, der Wasserwacht und der DLRG im Einsatz. Die Polizei Kelheim hatte alle verfügbaren Beamten vor Ort, zudem unterstützten ein Polizeihubschrauber sowie jeweils ein Mantrailer-Hund der Polizei und der Rettungshundestaffel bei der Absuche.