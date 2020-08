Trunkenheitsfahrt Alkoholisierter 23-Jähriger muss sein Auto stehen lassen und seinen Führerschein abgeben

Ein 23-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis wird in absehbarer Zeit seinen Führerschein für einen Monat abgeben müssen. Zudem erwarten ihn ein Bußgeld von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg. Er wurde am Donnerstag, 6. August, gegen 23.30 Uhr, in Wolnzach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.